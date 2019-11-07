Круглый стол по итогам конкурса "Безопасная дорога – детям"

Участники:
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса ФАЛЬКОВСКАЯ;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- представитель ГУОБДД МВД России;
- ведущий специалист по профилактике ДДТТ ГБОУ "Романовская школа" Татьяна ОКАНЬ;
- победители конкурса.
Третий год подряд Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям". В 2019 году на конкурс поступило более 3500 заявок – социальных видео- и аудиороликов, сценариев флэш-мобов, компьютерных игр и презентаций, просветительских комиксов, рисунков и плакатов по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса ФАЛЬКОВСКАЯ;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- представитель ГУОБДД МВД России;
- ведущий специалист по профилактике ДДТТ ГБОУ "Романовская школа" Татьяна ОКАНЬ;
- победители конкурса.
Третий год подряд Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям". В 2019 году на конкурс поступило более 3500 заявок – социальных видео- и аудиороликов, сценариев флэш-мобов, компьютерных игр и презентаций, просветительских комиксов, рисунков и плакатов по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/