Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T18:23Z
https://ria.ru/20191107/1560686035.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол по итогам конкурса "Безопасная дорога – детям"

18:23 07.11.2019
3
13 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам Всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога – детям" с презентацией работ победителей.
Участники:
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса ФАЛЬКОВСКАЯ;
- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей ГУСЕВ;
- представитель ГУОБДД МВД России;
- ведущий специалист по профилактике ДДТТ ГБОУ "Романовская школа" Татьяна ОКАНЬ;
- победители конкурса.

Третий год подряд Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям". В 2019 году на конкурс поступило более 3500 заявок – социальных видео- и аудиороликов, сценариев флэш-мобов, компьютерных игр и презентаций, просветительских комиксов, рисунков и плакатов по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари региональных отделений политической партии Единая Россия. 24 октября 2019
В России около 1,7 тысячи школ получат средства на создание цифровой среды
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
Казань претендует на звание столицы "Тотального диктанта" в 2020 году
Тест-полоски на содержание наркотических веществ в организме
Ройзман оценил идею Рязанской области тестировать школьников на наркотики
Президент РФ Владимир Путин
Путин поприветствовал участников международной конференции по теологии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку
Путин рассказал об обучении детей на национальном языке
Детский дом
В Нижегородской области проверили детдом, где якобы избили ребенка
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК опроверг данные о причинах смерти ребенка в детсаду в Коми
Владимир Путин
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин
Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
В Росстате рассказали, в каких регионах самые большие зарплаты для учителей
Грустный мальчик сидит на лестнице
В Нижегородской области рассказали об избиении ребенка с подачи воспитателя
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Лента новостейМолния