В РПЦ рассказали, что "не красота спасет мир"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриарха по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон объяснил, как стоит воспринимать страдания в жизни человека, и рассказал, что может спасти мир.

"Страдание сопровождает человека от рождения и до смерти. Как же соединить с нашим опытом страдания веру во всеблагого и всемилостивого Бога? У христианства есть ответ. Он зрим в образе, который является краеугольным в христианстве - Бог на кресте", - заявил он на премьере проекта радиостанции "ВЕРА" "Светлый вечер оффлайн" в МХТ имени Горького.

По словам епископа, Бог пришел в этот мир, "принял на Себя все страдание, лишил его уничтожающей силы, отменил страдание в вечности".

"Если помнить об этом, сердцу станет понятен смысл страданий", - считает иерарх.

"Правда Христова в том, что мир спасает не красота, а безобразие Креста. Бог являет Себя в страдании. Это главное, что мы вспоминаем на каждой Литургии, мы носим на себе образ смерти и воскресения Христа. Важно, чтобы человек сердцем отозвался на эту правду", - рассказал владыка Пантелеимон.

Он также отметил, что мир обречен на страдания, и "надо не бояться их, а мужественно проходить их и помогать другим".

"Церковь ждет от христиан приобщения к страданию тех, которые бедны, больны, одиноки", - подытожил иерарх.