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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали, что "не красота спасет мир"

18:28 07.11.2019 (обновлено: 18:54 07.11.2019)
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© Icon Productions (2004)Кадр из фильма "Страсти Христовы"
Кадр из фильма Страсти Христовы
© Icon Productions (2004)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриарха по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон объяснил, как стоит воспринимать страдания в жизни человека, и рассказал, что может спасти мир.
"Страдание сопровождает человека от рождения и до смерти. Как же соединить с нашим опытом страдания веру во всеблагого и всемилостивого Бога? У христианства есть ответ. Он зрим в образе, который является краеугольным в христианстве - Бог на кресте", - заявил он на премьере проекта радиостанции "ВЕРА" "Светлый вечер оффлайн" в МХТ имени Горького.
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По словам епископа, Бог пришел в этот мир, "принял на Себя все страдание, лишил его уничтожающей силы, отменил страдание в вечности".
"Если помнить об этом, сердцу станет понятен смысл страданий", - считает иерарх.
"Правда Христова в том, что мир спасает не красота, а безобразие Креста. Бог являет Себя в страдании. Это главное, что мы вспоминаем на каждой Литургии, мы носим на себе образ смерти и воскресения Христа. Важно, чтобы человек сердцем отозвался на эту правду", - рассказал владыка Пантелеимон.
Он также отметил, что мир обречен на страдания, и "надо не бояться их, а мужественно проходить их и помогать другим".
"Церковь ждет от христиан приобщения к страданию тех, которые бедны, больны, одиноки", - подытожил иерарх.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата координирует работу социальных проектов РПЦ, в том числе проектов помощи матерям, инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также оказывает юридическую, консультационную, продовольственную помощь, организует работу волонтеров и сестер милосердия, издает методическую литературу и проводит обучающие курсы по оказанию помощи ближним.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскварелигияОбщество
Популярные комментарии
Страдайте, рабы божьи, вам воздастся... когда нибудь и может быть)))
7 ноября, 19:32
big_medved
620021
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