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РИА Новости
Алтайский край

На Алтае благоустроят более 280 дворов и общественных территорий

18:19 07.11.2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
БАРНАУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Более 280 дворов и общественных территорий планируют благоустроить в 2020 году в Алтайском крае в рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
По данным ведомства, в крае определили муниципалитеты, которые в следующем году будут участвовать в благоустройстве дворов и общественных территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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"В проект вошли 12 городов и 30 поселений, имеющих в составе населенные пункты, в которых живут свыше пяти тысяч человек. Всего планируем привести в порядок 288 объектов, в том числе 42 общественные и 246 дворовых территорий. На эти цели будет направлено свыше 700 миллионов рублей", - подчеркнули в ведомстве.
В муниципалитетах отбирают проекты благоустройства дворовых территорий, где нужно провести работы из так называемого минимального перечня: отремонтировать проезды и пешеходные зоны, восстановить освещение, установить скамейки и урны. Общественные территории определят по результатам публичных обсуждений, а в городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек - онлайн-голосованием на официальных сайтах муниципальных образований. С 11 ноября такое голосование стартует в Барнауле, еще в семи городах края оно пройдет до 1 декабря 2019 года.
Ведомство отмечает, что в рамках региональной программы, предусматривающей выделение краевых субсидий сельским поселениям, в 2020 году благоустроят 15 наиболее посещаемых общественных территорий в селах Алтайского края.

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