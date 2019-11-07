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РИА Новости
Тульская область

Схема обращения с отходами Тульской области стала одной из лучших в России

17:59 07.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудник коммунальных служб выгружает мусор из контейнера в мусоровоз
Сотрудник коммунальных служб выгружает мусор из контейнера в мусоровоз
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТУЛА, 7 ноя - РИА Новости. Схема обращения с отходами Тульской области признана одной из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области со ссылкой на результаты анализа территориальных схем обращения с отходами во всех 85 российских субъектах, проведенного Российским экологическим оператором (РЭО).
"Схему Тульской области Российский экологический оператор признал одной из лучших в стране, соответствующей всем требованиям. В ней описаны объекты обращения с отходами, определены оптимальные, экономически обоснованные направления транспортировки отходов, представлена информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО), а также перспективы развития инфраструктуры", – сказал собеседник агентства.
По его словам, разработка территориальной схемы обращения с отходами в Тульской области велась при участии органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, специализированных организаций в области обращения с отходами, экспертов. Региональным министерством экологии и природных ресурсов внедрена ее электронная модель.
Мероприятия, предусмотренные схемой, уже позволили обеспечить постепенный переход Тульской области на новую систему обращения с ТКО, определить направления развития инфраструктуры обращения с ТКО, включая поэтапный переход на раздельное накопление ТКО. Один из результатов работы – сокращение в регионе количества несанкционированных свалок.
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"Прогнозные значения целевых показателей по ТКО в Тульской области подтверждены данными мощностей действующих и перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, а также технологическими решениями таких объектов и были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности жителей", – сообщил представитель пресс-службы.
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Тульская областьНовости - Экология
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