Схема обращения с отходами Тульской области стала одной из лучших в России

ТУЛА, 7 ноя - РИА Новости. Схема обращения с отходами Тульской области признана одной из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области со ссылкой на результаты анализа территориальных схем обращения с отходами во всех 85 российских субъектах, проведенного Российским экологическим оператором (РЭО).

"Схему Тульской области Российский экологический оператор признал одной из лучших в стране, соответствующей всем требованиям. В ней описаны объекты обращения с отходами, определены оптимальные, экономически обоснованные направления транспортировки отходов, представлена информация об объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов (ТКО), а также перспективы развития инфраструктуры", – сказал собеседник агентства.

По его словам, разработка территориальной схемы обращения с отходами в Тульской области велась при участии органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, специализированных организаций в области обращения с отходами, экспертов. Региональным министерством экологии и природных ресурсов внедрена ее электронная модель.

Мероприятия, предусмотренные схемой, уже позволили обеспечить постепенный переход Тульской области на новую систему обращения с ТКО, определить направления развития инфраструктуры обращения с ТКО, включая поэтапный переход на раздельное накопление ТКО. Один из результатов работы – сокращение в регионе количества несанкционированных свалок.