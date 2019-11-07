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РИА Новости

В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины

17:56 07.11.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли в порту Керчи
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов пригласил независимых международных экспертов принять участие в созыве общественного трибунала по преступлениям Украины против жителей крымского полуострова.
"Необходимо в ближайшее время силами народной дипломатии провести общественный трибунал по преступлениям Украины против жителей крымского полуострова, на котором поднять темы незаконности санкций, водной и энергоблокад, а также керченской провокации. Призываю всех представителей прогрессивной мировой общественности поддержать идею создания такого трибунала по образцу Трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американской военщины во Вьетнаме, и принять в нем активное участие", - сказал РИА Новости Молохов.
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По его словам, трибунал целесообразно приурочить к годовщине провокации украинских военных в Керченском проливе, среди возможных мест его проведения рассматриваются как страны Западной Европы, так и Латинской Америки, либо Керчь и Тамань.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКрымУкраинаВ мире
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