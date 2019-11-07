В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов пригласил независимых международных экспертов принять участие в созыве общественного трибунала по преступлениям Украины против жителей крымского полуострова.
"Необходимо в ближайшее время силами народной дипломатии провести общественный трибунал по преступлениям Украины против жителей крымского полуострова, на котором поднять темы незаконности санкций, водной и энергоблокад, а также керченской провокации. Призываю всех представителей прогрессивной мировой общественности поддержать идею создания такого трибунала по образцу Трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американской военщины во Вьетнаме, и принять в нем активное участие", - сказал РИА Новости Молохов.
5 ноября, 08:41Сказано в эфире"Игры неприемлемы". В России оценили призыв Украины вернуть кораблиВ Совфеде ответили на призыв МИД Украины вернуть задержанные в Керченском проливе корабли. Попытки торга со стороны Киева в этой ситуации совершенно неуместны, считает военный эксперт Александр Жилин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
По его словам, трибунал целесообразно приурочить к годовщине провокации украинских военных в Керченском проливе, среди возможных мест его проведения рассматриваются как страны Западной Европы, так и Латинской Америки, либо Керчь и Тамань.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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29 октября, 17:05Сказано в эфире"Случайно могут и к нам залететь". Эксперт об учениях ВСУ близ КрымаВ Херсонской области у границы с Крымом с 31 октября по 4 ноября будут проведены тактические учения, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какие риски могут возникать в связи с такими учениями.