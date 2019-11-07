Иракская разведка задержала двоих главарей ИГ*, сообщают СМИ

ДАМАСК, 7 ноя – РИА Новости. Иракская разведка задержала в четверг двоих главарей террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Салах-эд-Дин, заявил телеканалу al-Sumaria директор пресс-службы разведки Фирас аз-Зубейди.
"Разведка сил быстрого реагирования задержала двоих главарей ИГ* в городе Туз-Хурмату", - заявил аз-Зубейди.
По его словам, у задержанных при себе были обнаружены оружие и боеприпасы. Имена задержанных пока не разглашаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России