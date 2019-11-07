Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T17:54Z
https://ria.ru/20191107/1560684689.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155953/91/1559539134_0:0:2860:1609_1036x0_80_0_0_c0179747b5e89aa217839952970db5a8.jpg
РИА Новости

Иракская разведка задержала двоих главарей ИГ*, сообщают СМИ

17:54 07.11.2019
232
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
ДАМАСК, 7 ноя – РИА Новости. Иракская разведка задержала в четверг двоих главарей террористической группировки "Исламское государство"* на востоке провинции Салах-эд-Дин, заявил телеканалу al-Sumaria директор пресс-службы разведки Фирас аз-Зубейди.
"Разведка сил быстрого реагирования задержала двоих главарей ИГ* в городе Туз-Хурмату", - заявил аз-Зубейди.
По его словам, у задержанных при себе были обнаружены оружие и боеприпасы. Имена задержанных пока не разглашаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
Вчера, 14:55РИА Новости
В Ираке за сутки из-за протестов погибли десять человек, сообщил источник
800001
Обсудить 0
Исламское государствоСалах-эд-Дин (мухафаза)ИракВ мире
Рекомендуем
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
Небоскребы в Дохе
В Катаре начались переговоры талибов и спецпредставителя США по Афганистану
КПП Станица Луганская в Донбассе
В ЛНР опровергли заявление о вооруженных людях у Станицы Луганской
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Россия и Казахстан проведут совместные мероприятия в честь 75-летия Победы
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Иракская полиция и демонстранты возле здания администрации провинции Басра на юге Ирака
В Ираке за сутки из-за протестов погибли десять человек, сообщил источник
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Политолог прокомментировал высказывание Макрона о "смерти мозга" НАТО
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ призвал Украину бороться с коррупцией
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Киев заявил о готовности начать отвод сил в районе Петровского 8 ноября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган хочет обсудить с Трампом поставки С-400, Patriot и F-35
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генсек НАТО призвал Германию больше инвестировать в оборону
Полицейские в Великобритании
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния