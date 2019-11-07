СГК: более 18 тысяч жителей Черногорска получат перерасчет платы за услуги

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) пересчитает сентябрьский платеж за отопление и горячую воду для 18,4 тысячи жителей хакасского Черногорска, следует из сообщения СГК.

"Суммы в квитанциях за сентябрь пересчитают всем, кому в октябре плату за тепло и горячую воду начислили по нормативу. А он больше фактического потребления", - говорится в сообщении.

Как отмечает энергокомпания, перерасчет коснется 18,4 тысячи собственников жилья - СГК применит другую схему начисления платы за отопление: не по нормативу, а по среднерасчетному объему потребления тепла за прошлый отопительный сезон.

Для пересчета платы за отопление СГК нужны были данные фактического потребления тепла за прошлые годы. Эти данные предоставил региональный Минстрой, собрав информацию у предыдущего поставщика тепла.

Плату за горячую воду пересчитают с учетом текущих показаний счетчиков. "Чтобы пересчитать плату за горячую воду, нужны только данные приборов учета. Те, кто успел передать показания счетчиков до 25 октября, перерасчет за горячую воду получат уже сейчас", - поясняют в компании.