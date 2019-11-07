"Силмаш" изучает возможность экспорта российских газовых турбин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" рассматривают возможность экспорта российских газовых турбин средней и большой мощности после того, как будет налажен их серийный выпуск в России, сообщил журналистам главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин.

"Мы в перспективе смотрим на возможность использования наших машин после реализации в России и на внешнем рынке", - сказал Фокин.

"Силовые машины" разрабатывают газовые турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. Компания рассчитывает создать первую газовую турбину в РФ на 170 МВт не позднее конца 2023 года.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.