Финальный ориентир купона по облигациям МОЭК на 5 млрд рублей - 6,8%

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МОЭК в рамках размещения биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей установила финальный ориентир ставки первого купона в размере 6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру купона соответствует доходность к трехлетней оферте 6,92% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7-7,15% годовых (доходность 7,12-7,28% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 6,8-6,85% годовых (доходность 6,92-6,97% годовых).

Заявки на облигации компания собирает в четверг, техническая часть размещения предварительно планируется 15 ноября.