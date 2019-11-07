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РИА Новости
Теплоснабжение

Финальный ориентир купона по облигациям МОЭК на 5 млрд рублей - 6,8%

17:33 07.11.2019 (обновлено: 17:40 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МОЭК в рамках размещения биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей установила финальный ориентир ставки первого купона в размере 6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Финальному ориентиру купона соответствует доходность к трехлетней оферте 6,92% годовых. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7-7,15% годовых (доходность 7,12-7,28% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 6,8-6,85% годовых (доходность 6,92-6,97% годовых).
Заявки на облигации компания собирает в четверг, техническая часть размещения предварительно планируется 15 ноября.
Компания планирует разместить шестилетние биржевые облигации серии 001P-03 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".
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ТеплоснабжениеРоссия
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