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РИА Новости

Поклонская допустила создание нового военного блока с участием России

17:33 07.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Европейские страны со временем поймут, что являются инструментом в игре США, и дозреют до создания военного блока со своим главным защитником и союзником – Россией, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее в четверг в интервью изданию The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация между США и европейскими союзниками. Французский президент отметил, что сейчас "НАТО как система не регулирует действия своих членов". По его словам, стоит стране-участнице альянса "почувствовать, что она имеет право следовать своим путем", который к тому же одобрен США, роль НАТО отходит на второй план. Макрон также подчеркнул, что необходимо пересмотреть суть НАТО с точки зрения приверженности США работе альянса.
"Думаю, надо подождать, видимо, еще пару лет, и европейцы в один голос скажут о том, что они лишь инструмент в игре США и дозреют до военного блока со своим главным защитником и союзником – Россией", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, сразу вслед за сменой военной доктрины в связи с распадом Советского Союза происходящее с НАТО стало напоминать "действия не мозга, а раковой опухоли".
"О том, что Вашингтон использует других в интересах американского военно-промышленного комплекса, и не преследует цели защищать, понимают многие, но вслух говорит не каждый", - подчеркнула Поклонская.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Вчера, 15:58РИА Новости
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Эммануэль МакронНаталья ПоклонскаяГосдума РФНАТОСШАВ мире
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