Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T17:32Z
https://ria.ru/20191107/1560683296.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e6b05932b88074ffbdd4b14573e5b73e.jpg
РИА Новости

В Катаре начались переговоры талибов и спецпредставителя США по Афганистану

17:31 07.11.2019 (обновлено: 17:32 07.11.2019)
139
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Небоскребы в Дохе. Архивное фото
КАБУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Неформальные переговоры между представителями радикального движения "Талибан" и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом начались в Катаре, заявил РИА Новости источник, близкий к талибам.
"Неофициальные переговоры между "Талибаном" и Халилзадом начались в Катаре", - сообщил источник.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
25 октября, 13:39РИА Новости
Генсек НАТО назвал условие для успешных переговоров с талибами
Ранее Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Здание Министерства иностранных дел РФ
30 сентября, 11:55РИА Новости
Москва поддерживает контакты с талибами, заявили в МИД
100002
Обсудить 0
Залмай ХалилзадАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Боец спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Иракская разведка задержала двоих главарей ИГ*, сообщают СМИ
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Страны НАТО договорились усилить защиту Северного моря и Ла-Манша
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии провел переговоры с директором ЦРУ, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо
Дамаск
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев
Флаги Украины и Европейского Союза
Украина и ЕС обсудят обновление соглашения об ассоциации в декабре
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В МАГАТЭ прояснят детали ядерных работ Ирана 20-30 лет назад
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская допустила создание нового военного блока с участием России
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
МВД Украины заявило о полном обеспечении правопорядка в Золотом
Последствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Германия и США считают Турцию важным партнером по НАТО, заявил Маас
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев предложил провести следующий форум России и Казахстана в Кокшетау
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Токаев: Казахстан и Россия не должны конкурировать на рынке экспорта зерна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния