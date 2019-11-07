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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об участии самозанятых в закупках госкорпораций

17:28 07.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на тех же условиях, что и малый бизнес, следует из базы данных нижней палаты парламента.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц", который касается закупок госкорпораций, госкомпаний, компаний с госучастием, естественных монополий.
Пока самозанятые граждане участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах, а законопроект распространяет на них преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, напоминал он. Главная цель – стимулировать таких самозанятых людей к легализации доходов, подчеркивал Медведев.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
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Именно для этого, по его словам, ранее был введен специальный налоговый режим, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, в рамках эксперимента. В ближайшее время предполагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться, говорил премьер.
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Дмитрий МедведевГосдума РФРоссияЭкономика
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