В Госдуму внесли проект об участии самозанятых в закупках госкорпораций

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на тех же условиях, что и малый бизнес, следует из базы данных нижней палаты парламента.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Изменения вносятся в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц", который касается закупок госкорпораций, госкомпаний, компаний с госучастием, естественных монополий.

Пока самозанятые граждане участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах, а законопроект распространяет на них преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, напоминал он. Главная цель – стимулировать таких самозанятых людей к легализации доходов, подчеркивал Медведев.