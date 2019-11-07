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РИА Новости

Москвичи с сердечно-сосудистыми заболеваниями получат бесплатные лекарства

17:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФармацевт обслуживает посетителя в аптеке
Фармацевт обслуживает посетителя в аптеке
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Около 80 тысяч москвичей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, будут получать необходимые лекарства бесплатно. По новой программе правительства Москвы граждане будут получать препараты независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса, исключительно по медицинским показаниям, говорится на сайте мэра города Сергея Собянина.
В общей сложности планируется закупить восемь препаратов для трех групп больных. Это пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, больные, страдающие мерцательной аритмией, а также пациенты с высоким уровнем холестерина в крови.
По словам градоначальника, идея продиктована тем, что каждый год на рынке появляются новые лекарства, которые могут помочь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, к сожалению, большинству они не по карману.
"Надеюсь, новая лекарственная программа поможет спасти немало человеческих жизней", – заключил Собянин.
Он также добавил, что обратиться за антикоагулянтами можно будет уже в ближайшие дни, а за остальными лекарствами – с января 2020 года.
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