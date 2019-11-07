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РИА Новости

Сельские дома культуры отремонтируют в Тульской области в рамках нацпроекта

17:00 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРемонт фасада одного из зданий
Ремонт фасада одного из зданий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Более 6,5 тысяч жителей Тульской области смогут посещать сельские клубы, отремонтированные в рамках национального проекта "Культура", сообщает официальный портал правительства региона.
В текущем году капитальный ремонт завершится в шести объектах в Алексине, Ефремове, Дубенском и Тепло-Огаревском районах. Как отметила заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова, эти дома культуры станут центром притяжения сельских жителей.
"Долгое время сельским домам культуры не уделялось должное внимание, хотя они очень востребованы у жителей. Это центр притяжения на селе, где люди проводят свой досуг. Нам важно сделать так, чтобы культура была доступна жителям села и мероприятия проходили в комфортных современных условиях", – подчеркнула она.
К настоящему моменту уже закончены работы в домах культуры в поселке Солопенки муниципального образования город Алексин и в деревне Кочкино Ефремовского района. Еще четыре объекта находятся в завершающей стадии ремонта.
В Кочкинском сельском клубе сделан капитальный ремонт здания, устанавливается стационарное звуковое и световое оборудование и кресла в зрительный зал. Дом культуры будут посещать жители четырех населенных пунктов.
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Тульская область
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