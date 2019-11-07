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РИА Новости

Детская поликлиника в Тутаевском районе получила новое оборудование

16:58 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковВрач офтальмолог проводит процедуру пациенту
Врач офтальмолог проводит процедуру пациенту
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для детской поликлиники Тутаевской районной больницы в Ярославской области закуплено новое оборудование. В частности, поликлиника получила электрокардиограф, щелевую офтальмологическую лампу и офтальмоскоп, сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области. Все оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", его стоимость составила 0,5 миллиона рублей.
Уточняется, что бо́льшая часть нового оборудования – офтальмологическое. Именно в нем, по словам главного врача Тутаевской районной больницы Валентина Карбаинова, была наибольшая потребность.
"Раньше нам приходилось направлять детей на обследование в областную детскую клиническую больницу. Это было очень неудобно", – отметил Валентин Карбаинов.
Также главврач уточнил, что новый электрокардиограф будет использоваться в том числе при проведении профилактических осмотров детей, что позволит врачам своевременно выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы.​
Кроме детской поликлиники Тутаевского района новое оборудование получат и другие: за два года в районе планируется оснастить новой техникой порядка 20 медицинских учреждений.
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Ярославская область
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