Детская поликлиника в Тутаевском районе получила новое оборудование

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Для детской поликлиники Тутаевской районной больницы в Ярославской области закуплено новое оборудование. В частности, поликлиника получила электрокардиограф, щелевую офтальмологическую лампу и офтальмоскоп, сообщается на портале органов государственной власти Ярославской области. Все оборудование закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", его стоимость составила 0,5 миллиона рублей.

Уточняется, что бо́льшая часть нового оборудования – офтальмологическое. Именно в нем, по словам главного врача Тутаевской районной больницы Валентина Карбаинова, была наибольшая потребность.

"Раньше нам приходилось направлять детей на обследование в областную детскую клиническую больницу. Это было очень неудобно", – отметил Валентин Карбаинов.

Также главврач уточнил, что новый электрокардиограф будет использоваться в том числе при проведении профилактических осмотров детей, что позволит врачам своевременно выявлять заболевания сердечно-сосудистой системы.​