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РИА Новости

Круглый стол в преддверии саммита БРИКС

16:47 07.11.2019 (обновлено: 16:50 07.11.2019)
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11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Саммит БРИКС в Бразилиа: приоритеты председательства Бразилии и интересы России".
Участники:
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- советник Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил МАЛЬКОВ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ.

13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит БРИКС, в котором запланировано участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Каковы приоритеты председательства Бразилии в БРИКС? Какие вопросы будут обсуждаться на саммите? Почему Бразилия не поддержала формат аутрич? Какие задачи стоят перед объединением по развитию научно-технологического сотрудничества? Что Бразилия может предложить своим партнерам в сфере цифровизации экономики и развития инноваций? Какие шаги предлагается предпринять для укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития?

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