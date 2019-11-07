Круглый стол в преддверии саммита БРИКС

Участники:
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- советник Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил МАЛЬКОВ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ.
13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит БРИКС, в котором запланировано участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Каковы приоритеты председательства Бразилии в БРИКС? Какие вопросы будут обсуждаться на саммите? Почему Бразилия не поддержала формат аутрич? Какие задачи стоят перед объединением по развитию научно-технологического сотрудничества? Что Бразилия может предложить своим партнерам в сфере цифровизации экономики и развития инноваций? Какие шаги предлагается предпринять для укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- директор Института Дальнего Востока РАН Сергей ЛУЗЯНИН;
- советник Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил МАЛЬКОВ;
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ.
13–14 ноября в Бразилиа пройдет 11-й саммит БРИКС, в котором запланировано участие Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Каковы приоритеты председательства Бразилии в БРИКС? Какие вопросы будут обсуждаться на саммите? Почему Бразилия не поддержала формат аутрич? Какие задачи стоят перед объединением по развитию научно-технологического сотрудничества? Что Бразилия может предложить своим партнерам в сфере цифровизации экономики и развития инноваций? Какие шаги предлагается предпринять для укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/