Круглый стол в преддверии саммита БРИКС

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11 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Саммит БРИКС в Бразилиа: приоритеты председательства Бразилии и интересы России".