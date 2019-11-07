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РИА Новости

Обучение основам дорожной безопасности может стать обязательным в школах

16:43 07.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД РоссииУчастники межведомственного совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
Участники межведомственного совещания в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. С предложением ввести в школах предмет "основы дорожной безопасности" выступили участники межведомственного совещания, состоявшегося в четверг в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции МВД России, Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзора.
Выступая на совещании, заместитель руководителя ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин подчеркнул необходимость совершенствования образовательного процесса для более подробного изучения детьми основ дорожной безопасности.

"Успешность профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на российских дорогах во многом зависит от конструктивного межведомственного взаимодействия органов образования и Госавтоинспекции", - отметил Олег Понарьин.

Участники совещания обсудили изменения и дополнения, внесенные в проекты федеральных государственных образовательных стандартов и примерные образовательные программы по тематике безопасности дорожного движения.
Одновременно было предложено рассмотреть возможность внесения дополнительного образовательного модуля по безопасности дорожного движения в программы профессиональной подготовки педагогов, которые обучают детей таким предметам, как "Окружающий мир", "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Технология".
Отдельно на совещании был затронут вопрос регулярного проведения в школах "минуток безопасности" и внесения их в методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов для всех возрастных категорий учащихся.
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Участники межведомственного совещания договорились продолжить взаимодействие по согласованию и внедрению озвученных предложений по обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге в примерные образовательные программы после утверждения федеральных государственных образовательных стандартов.
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