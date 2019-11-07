ОСК видит потенциал в экспорте судов для очистки водоемов от пластика

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) видит потенциал в экспорте судов для очистки водоемов от водорослей, прорабатывает тему, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
ОСК может создать суда для очистки поверхности водоемов от водорослей, сообщал РИА Новости в октябре вице-президент ОСК по техническому развитию Василий Бойцов. Он также говорил, что российские судостроители могут создать суда по сбору и переработке масштабных пластиковых загрязнений в мировом океане.
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"ОСК вполне в состоянии создавать такие суда и, учитывая экологическую ситуацию в мире, можно предположить, что они могут востребованы. Особенно это касается портовых и припортовых зон. Причем не только морских – реки и водоемы также загрязняются. Для южных регионов характерная проблема – появление водорослей на поверхности рек и водоемов. Пока мы лишь прорабатываем тему, но думаю, при наличии конкретного заказчика это вполне реально сделать в относительно короткие сроки", - сказал Рахманов.
"Такие суда обязательно начнут пользоваться спросом – это вопрос времени", - добавил он, отвечая на вопрос, будут ли подобные суда иметь экспортный потенциал.
В качестве аргументов он напомнил, что ранее в отрасли широко обсуждался проект по сбору пластика в Тихом океане. Голландцы создали специальную систему очистки System 001.
"Но она не справилась со своей задачей сбора и утилизации пластика. Это было не судно, а что-то вроде плавающего барьера. Проблема есть, ее так или иначе нужно решать. Кроме того, пластик – это ведь и сырье для переработки, так что убирать мусор вдвойне выгодно. Второй пример – дикое количество бурых водорослей саргассум в Карибском бассейне. Там целые острова из этих водорослей. Мексикой, например, выделялись большие суммы, чтобы справиться с ситуацией с помощью специальных судов", - отметил Рахманов.