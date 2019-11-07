ОСК видит потенциал в экспорте судов для очистки водоемов от пластика

"Но она не справилась со своей задачей сбора и утилизации пластика. Это было не судно, а что-то вроде плавающего барьера. Проблема есть, ее так или иначе нужно решать. Кроме того, пластик – это ведь и сырье для переработки, так что убирать мусор вдвойне выгодно. Второй пример – дикое количество бурых водорослей саргассум в Карибском бассейне. Там целые острова из этих водорослей. Мексикой, например, выделялись большие суммы, чтобы справиться с ситуацией с помощью специальных судов", - отметил Рахманов.