В Подмосковье подешевеет проезд на 34 автобусных маршрутах

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В Подмосковье 34 межмуниципальных автобусных маршрута станут городскими с 1 января 2020 года. Отмечается, что проезд на этих линиях подешевеет, но при этом сохранятся все льготы, расписание и число транспортных средств также будут прежними, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержика.
Изменения произойдут в городском округе Серпухов, где будет передано 18 маршрутов. Также тариф изменится в Орехово-Зуеве, где муниципальными станут девять маршрутов, и в Одинцове, где городскими станут семь маршрутов.
Как отметил министр, это произойдет благодаря объединению муниципальных образований в городские округа. Оплачивать проезд можно будет картой "Стрелка" или банковской картой.