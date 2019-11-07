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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Баршая, толкнувшего росгвардейца в спину

16:25 07.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным арест Андрея Баршая, который, как считает следствие, толкнул в спину росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение суда об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласила решение судья.
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Баршай не признал вину, а его защита просила более мягкую меру пресечения, например домашний арест. В свою очередь следователь настаивал, что изоляция необходима, чтобы предотвратить возможный побег, угрозы свидетелям и попытки уничтожить улики.
Баршай оказался среди шести новых фигурантов, появившихся в этом деле в середине октября. Всем им вменяется статья "Применение насилия в отношении представителя власти" и грозят реальные сроки.
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