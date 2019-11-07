Минвостокразвития внесло в правительство проект основ госполитики в Арктике

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года", в котором определены национальные интересы страны на этой территории, сообщает на сайте Минвостокразвития.
Восемнадцатого января президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по Арктике. Кроме того, Медведев предложил ввести должность первого замглавы Минвостокразвития, ответственного за Арктику. Эту должность занял Александр Крутиков. В марте глава государства поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года
"Минвостокразвития России внесло в Правительство проект Указа Президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года". Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации. Проект указа является частью системы документов новой Арктической стратегии", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в систему документов входит федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года и новая государственная программа, которая будет содержать специальные механизмы развития Арктической зоны и их финансовое обеспечение.