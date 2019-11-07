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РИА Новости

Минвостокразвития внесло в правительство проект основ госполитики в Арктике

16:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года", в котором определены национальные интересы страны на этой территории, сообщает на сайте Минвостокразвития.
Восемнадцатого января президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по Арктике. Кроме того, Медведев предложил ввести должность первого замглавы Минвостокразвития, ответственного за Арктику. Эту должность занял Александр Крутиков. В марте глава государства поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года
"Минвостокразвития России внесло в Правительство проект Указа Президента России "Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 года". Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации. Проект указа является частью системы документов новой Арктической стратегии", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в систему документов входит федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года и новая государственная программа, которая будет содержать специальные механизмы развития Арктической зоны и их финансовое обеспечение.
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Между нами тает лед. Запад подогревает битву за АрктикуТак уж сложилось, что Россия – арктическая держава. Это просто географический факт, который, впрочем, не дает покоя Западу. Там считают, что Россия угрожает уже одним своим положением в пространстве.
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Александр КрутиковДальний ВостокАрктикаДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
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