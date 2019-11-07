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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестации в Париже 10 ноября

16:14 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило российских граждан о манифестации правозащитников в Париже 10 ноября.
"Франция – 10 ноября в Париже в 13:00 (местного времени) у здания Северного вокзала состоится манифестация правозащитных организаций; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также, по данным министерства, в Чили 23 ноября по всей стране планируются антиправительственные демонстрации, в связи с этим будут обеспечены повышенные меры безопасности, кроме того, ожидаются транспортные ограничения.
МИД РФ также предупреждает, что в городах Ливана - Бейрут, Триполи и Сайда - 24 ноября ожидаются манифестации, из-за чего дороги будут перекрыты.
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МИД РФПарижВ мире
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