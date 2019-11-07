СК начал проверку после нападения охранника на журналистку в Перми

В среду в новостном выпуске пермского филиала ВГТРК "ГТРК Пермь" был показан сюжет, посвященный уголовному делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. На видео видно, как журналистка телекомпании Лариса Стрельникова пыталась взять комментарий у встретившего съемочную группу охранника ЧОП, но мужчина попытался вырвать из ее рук микрофон, сорвал с него ветрозащиту и выкинул за забор, сопровождая весь процесс бранью. Затем на видео охранник толкнул журналистку и нанес ей удар по лицу, после чего девушка попыталась защититься от него микрофоном.
"В отношении тележурналиста неустановленным мужчиной были совершены действия, препятствующие ее профессиональной деятельности. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает СУСК.
Ранее проверку инцидента начала полиция. Кроме того, в заключившем с ЧОП договор по охране территории гаражного кооператива управлении капитального строительства Пермского края заявили РИА Новости о проведении внутреннего расследования.
Уголовное дело о халатности должностных лиц управления капстроительства, допустивших незаконный снос гаражей в центре Перми, ведет региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, в апреле ведомство заключило договор на устройство ограждения вокруг гаражного кооператива и подготовку к проведению изыскательских работ, однако подрядчик, вопреки требованиям договора, снес более 50 принадлежащих гражданам гаражных боксов ГСК №1. При этом, как отмечают в СК, в управлении о демонтаже гаражей знали, но никаких действий не предприняли.