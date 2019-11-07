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РИА Новости

СК начал проверку после нападения охранника на журналистку в Перми

16:11 07.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка информации о нападении охранника на журналистку во время съемок телевизионного сюжета организована в Перми, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
В среду в новостном выпуске пермского филиала ВГТРК "ГТРК Пермь" был показан сюжет, посвященный уголовному делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. На видео видно, как журналистка телекомпании Лариса Стрельникова пыталась взять комментарий у встретившего съемочную группу охранника ЧОП, но мужчина попытался вырвать из ее рук микрофон, сорвал с него ветрозащиту и выкинул за забор, сопровождая весь процесс бранью. Затем на видео охранник толкнул журналистку и нанес ей удар по лицу, после чего девушка попыталась защититься от него микрофоном.
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"В отношении тележурналиста неустановленным мужчиной были совершены действия, препятствующие ее профессиональной деятельности. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - сообщает СУСК.
Ранее проверку инцидента начала полиция. Кроме того, в заключившем с ЧОП договор по охране территории гаражного кооператива управлении капитального строительства Пермского края заявили РИА Новости о проведении внутреннего расследования.
Уголовное дело о халатности должностных лиц управления капстроительства, допустивших незаконный снос гаражей в центре Перми, ведет региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, в апреле ведомство заключило договор на устройство ограждения вокруг гаражного кооператива и подготовку к проведению изыскательских работ, однако подрядчик, вопреки требованиям договора, снес более 50 принадлежащих гражданам гаражных боксов ГСК №1. При этом, как отмечают в СК, в управлении о демонтаже гаражей знали, но никаких действий не предприняли.
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