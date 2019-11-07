СК начал проверку после нападения охранника на журналистку в Перми

Ранее проверку инцидента начала полиция. Кроме того, в заключившем с ЧОП договор по охране территории гаражного кооператива управлении капитального строительства Пермского края заявили РИА Новости о проведении внутреннего расследования.

Уголовное дело о халатности должностных лиц управления капстроительства, допустивших незаконный снос гаражей в центре Перми, ведет региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, в апреле ведомство заключило договор на устройство ограждения вокруг гаражного кооператива и подготовку к проведению изыскательских работ, однако подрядчик, вопреки требованиям договора, снес более 50 принадлежащих гражданам гаражных боксов ГСК №1. При этом, как отмечают в СК, в управлении о демонтаже гаражей знали, но никаких действий не предприняли.