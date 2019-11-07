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РИА Новости

Число отравившихся детей, которые ехали поездом в Москву, возросло до 31

16:10 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госпитализированы еще двое детей, ехавших с отдыха поездом из Минеральных Вод в Москву, общее число отравившихся достигло 31, сообщил РИА Новости в четверг информированный источник.
Ранее Следственный комитет сообщил о госпитализации с пищевым отравлением 29 детей из группы, возвращавшейся поездом в Москву из санатория. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, школьники из Брянска отдыхали в санатории "Смена" в Кисловодске.
"Еще двое детей почувствовали себя плохо уже в автобусе уже по приезду в Москву и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Источник ранее сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным следствия, отравились школьники еще до того, как сели поезд. Прокуратура уточняет, что детей госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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МоскваБрянскКисловодскПроисшествия
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