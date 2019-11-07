Число отравившихся детей, которые ехали поездом в Москву, возросло до 31

Ранее Следственный комитет сообщил о госпитализации с пищевым отравлением 29 детей из группы, возвращавшейся поездом в Москву из санатория. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, школьники из Брянска отдыхали в санатории "Смена" в Кисловодске.

"Еще двое детей почувствовали себя плохо уже в автобусе уже по приезду в Москву и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Источник ранее сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным следствия, отравились школьники еще до того, как сели поезд. Прокуратура уточняет, что детей госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.