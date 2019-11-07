Москва осудила теракт в Буркина-Фасо

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило террористический акт, совершенный экстремистами на территории Буркина-Фасо, где в среду погибли 37 человек и более 60 получили ранения разной степени тяжести, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Решительно осуждаем этот далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистскими силами на территории Буркина-Фасо. Уверены, что местные компетентные органы примут все необходимые меры для того, чтобы организаторы и исполнители этого варварского преступления были установлены и понесли заслуженное наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
По данным МИД РФ, 6 ноября в районе населенного пункта Бунгу на востоке Буркина-Фасо группа боевиков совершила вооруженное нападение на конвой, сопровождавший буркинийских рабочих горнодобывающей компании SEMAFO. По предварительным данным, 37 человек погибли, более 60 получили ранения разной степени тяжести. Правоохранительные структуры Буркина-Фасо ведут поиск преступников, устанавливают все обстоятельства произошедшего.