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РИА Новости

Москва осудила теракт в Буркина-Фасо

15:56 07.11.2019 (обновлено: 15:57 07.11.2019)
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило террористический акт, совершенный экстремистами на территории Буркина-Фасо, где в среду погибли 37 человек и более 60 получили ранения разной степени тяжести, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Решительно осуждаем этот далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистскими силами на территории Буркина-Фасо. Уверены, что местные компетентные органы примут все необходимые меры для того, чтобы организаторы и исполнители этого варварского преступления были установлены и понесли заслуженное наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
По данным МИД РФ, 6 ноября в районе населенного пункта Бунгу на востоке Буркина-Фасо группа боевиков совершила вооруженное нападение на конвой, сопровождавший буркинийских рабочих горнодобывающей компании SEMAFO. По предварительным данным, 37 человек погибли, более 60 получили ранения разной степени тяжести. Правоохранительные структуры Буркина-Фасо ведут поиск преступников, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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