Москва осудила теракт в Буркина-Фасо

"Решительно осуждаем этот далеко не первый террористический акт, совершенный экстремистскими силами на территории Буркина-Фасо. Уверены, что местные компетентные органы примут все необходимые меры для того, чтобы организаторы и исполнители этого варварского преступления были установлены и понесли заслуженное наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.