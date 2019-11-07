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РИА Новости

В МАГАТЭ прояснят детали ядерных работ Ирана 20-30 лет назад

15:53 07.11.2019 (обновлено: 17:24 07.11.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Секретариат МАГАТЭ в четверг рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В четверг состоялось внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ, на котором и.о. гендиректора Корнел Феруцэ представил доклад по гарантиям агентства в Иране.
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"Состоялось необычное заседание СУ МАГАТЭ, где Секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. Вопреки спекуляциям этот вопрос не имеет отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.) и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения", - написал Ульянов в Twitter.
По его словам, внеочередное заседание совета вряд ли было оправданным, срочности не было, "всего лишь отсутствие полной ясности в отношении некоторых событий 20-летней давности".
"Тем не менее, заседание Совета завершилось на позитивной ноте. Секретариат МАГАТЭ и Иран подтвердили обоюдное намерение продолжить конструктивное сотрудничество с целью прояснения вопросов, обсуждавшихся на заседании", - подчеркнул постпред.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭВенаРоссияИранВ мире
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