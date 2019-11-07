В МАГАТЭ прояснят детали ядерных работ Ирана 20-30 лет назад

ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Секретариат Секретариат МАГАТЭ в четверг рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

В четверг состоялось внеочередное заседание совета управляющих МАГАТЭ, на котором и.о. гендиректора Корнел Феруцэ представил доклад по гарантиям агентства в Иране.

"Состоялось необычное заседание СУ МАГАТЭ, где Секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. Вопреки спекуляциям этот вопрос не имеет отношения к СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.) и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения", - написал Ульянов в Twitter

Состоялось необычное заседание СУ #МАГАТЭ, где Секретариат рассказал о работе по прояснению некоторых аспектов ядерной деятельности в Иране 20-30 лет назад. Вопреки спекуляциям этот вопрос не имеет отношения к #СВПД и не вызывает озабоченности с точки зрения распространения. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) November 7, 2019

По его словам, внеочередное заседание совета вряд ли было оправданным, срочности не было, "всего лишь отсутствие полной ясности в отношении некоторых событий 20-летней давности".

"Тем не менее, заседание Совета завершилось на позитивной ноте. Секретариат МАГАТЭ и Иран подтвердили обоюдное намерение продолжить конструктивное сотрудничество с целью прояснения вопросов, обсуждавшихся на заседании", - подчеркнул постпред.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.