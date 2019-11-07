Песков заявил, что Путин поддерживает работу поисковых отрядов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всячески поддерживает поисковые работы по нахождению мест расстрела и захоронения жертв политических репрессий и организации, которые этим занимаются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин ранее, еще до 2008 года посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей в ходе политических репрессий, он неоднократно выступал на этот счет, где давал свою однозначную оценку политическим репрессиям, не терпящую различных трактовок. Он это всячески поддерживает, его оценки прекрасно известны, здесь нет смысла дискутировать и что-то объяснять на этот счет ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент относится к поисковым работам по нахождению мест расстрела и захоронения жертв политических репрессий и к организациям, которые их проводят.
Кроме того, пресс-секретарь президента, отметил, что в Кремле не известно о каких-либо проблемах подобных организаций с правоохранительными органами.
"Если честно, то нет. Мы не можем обратить внимание на взаимоотношение тех или иных общественных организаций с правоохранительными органами в масштабах всей страны, это просто невозможно ", - сказал Песков в ответ на вопрос, обратили ли в Кремле внимание, что организация "Мемориал", которая занимается подобными исследованиями, все чаще сталкивается с проблемами с правоохранительными и надзорными органами.
Ранее сообщалось о том, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное правозащитное общество "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.
Международное правозащитное общество "Мемориал" - неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Признана иностранным агентом после плановой проверки в 2013 году.
30 октября, 04:00РИА НовостиДень памяти жертв политических репрессий