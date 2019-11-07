Песков заявил, что Путин поддерживает работу поисковых отрядов

"Путин ранее, еще до 2008 года посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей в ходе политических репрессий, он неоднократно выступал на этот счет, где давал свою однозначную оценку политическим репрессиям, не терпящую различных трактовок. Он это всячески поддерживает, его оценки прекрасно известны, здесь нет смысла дискутировать и что-то объяснять на этот счет ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как президент относится к поисковым работам по нахождению мест расстрела и захоронения жертв политических репрессий и к организациям, которые их проводят.