Alibaba запустила три авиарейса в Россию для доставки товаров с AliExpress

Цель - сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона.

Рейсы будут выполняться один раз в день, а накануне неофициального праздника в Китае "Дня холостяка" или "Дня больших скидок" - 11 ноября - их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Посылки будут обрабатываться в сортировочном центре "Почты России" во "Внуково", а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки поступят в отделения связи.