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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Alibaba запустила три авиарейса в Россию для доставки товаров с AliExpress

15:41 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Логистический оператор Cainiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустила три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками - Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщают в "AliExpress Россия".
Цель - сократить время доставки заказов до 10 дней, пояснил гендиректор компании Дмитрий Сергеев. Сейчас средний срок доставки покупок из Китая составляет около 25 дней в зависимости от региона.
Рейсы будут выполняться один раз в день, а накануне неофициального праздника в Китае "Дня холостяка" или "Дня больших скидок" - 11 ноября - их число увеличится до двух в день, отмечается в пресс-релизе компании. Посылки будут обрабатываться в сортировочном центре "Почты России" во "Внуково", а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки поступят в отделения связи.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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