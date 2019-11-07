Презентация книги "Военные контрразведчики" Александра Бондаренко

Участники:
- экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000–2015 гг.), генерал-полковник Александр БЕЗВЕРХНИЙ;
- сенатор, генерал-лейтенант Александр РАКИТИН;
- руководитель Совета ветеранов ДВКР, советник руководителя Росгвардии, генерал-лейтенант Леонид ШИДЛОВСКИЙ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по войскам Юго-Западного направления, генерал-майор Ефим ЧИКУЛАЕВ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по Южной группе войск, генерал-майор Василий КИРИЛЛОВ;
- экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник Николай РЫБКИН;
- Герой России, летчик-космонавт полковник Юрий ЛОНЧАКОВ.
Автор – дважды лауреат литературной премии СВР России. Книга повествует о боевых делах военной контрразведки: ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ, но это не сборник очерков. Здесь собраны истории службы людей, в различное время осуществлявших контрразведывательную деятельность в войсках, и рассказы о работе, которую они выполняли.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000–2015 гг.), генерал-полковник Александр БЕЗВЕРХНИЙ;
- сенатор, генерал-лейтенант Александр РАКИТИН;
- руководитель Совета ветеранов ДВКР, советник руководителя Росгвардии, генерал-лейтенант Леонид ШИДЛОВСКИЙ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по войскам Юго-Западного направления, генерал-майор Ефим ЧИКУЛАЕВ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по Южной группе войск, генерал-майор Василий КИРИЛЛОВ;
- экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник Николай РЫБКИН;
- Герой России, летчик-космонавт полковник Юрий ЛОНЧАКОВ.
Автор – дважды лауреат литературной премии СВР России. Книга повествует о боевых делах военной контрразведки: ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ, но это не сборник очерков. Здесь собраны истории службы людей, в различное время осуществлявших контрразведывательную деятельность в войсках, и рассказы о работе, которую они выполняли.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/