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РИА Новости

Презентация книги "Военные контрразведчики" Александра Бондаренко

15:30 07.11.2019
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13 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация книги "Военные контрразведчики" Александра БОНДАРЕНКО.
Участники:
- экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России (2000–2015 гг.), генерал-полковник Александр БЕЗВЕРХНИЙ;
- сенатор, генерал-лейтенант Александр РАКИТИН;
- руководитель Совета ветеранов ДВКР, советник руководителя Росгвардии, генерал-лейтенант Леонид ШИДЛОВСКИЙ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по войскам Юго-Западного направления, генерал-майор Ефим ЧИКУЛАЕВ;
- экс-начальник особого отдела КГБ СССР по Южной группе войск, генерал-майор Василий КИРИЛЛОВ;
- экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник Николай РЫБКИН;
- Герой России, летчик-космонавт полковник Юрий ЛОНЧАКОВ.

Автор – дважды лауреат литературной премии СВР России. Книга повествует о боевых делах военной контрразведки: ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ, но это не сборник очерков. Здесь собраны истории службы людей, в различное время осуществлявших контрразведывательную деятельность в войсках, и рассказы о работе, которую они выполняли.

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