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РИА Новости

Китай рассматривает снятие запрета на ввоз мяса птицы из США

15:24 07.11.2019
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Таможенное управление и министерство сельского хозяйства Китая изучают возможность снятия ограничений на ввоз мяса птицы из США, сообщает агентство Синьхуа.
"Главное таможенное управление КНР и министерство сельского хозяйства рассматривают возможность снятия запрета на ввоз мяса птицы из США", - говорится в сообщении агентства.
В конце октября в ходе телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы.
Китай и США уже на протяжении 16 месяцев находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Ожидается, что первая часть торгового соглашения между странами будет подписана в этом месяце.
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