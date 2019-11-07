Китай рассматривает снятие запрета на ввоз мяса птицы из США

"Главное таможенное управление КНР и министерство сельского хозяйства рассматривают возможность снятия запрета на ввоз мяса птицы из США", - говорится в сообщении агентства.

В конце октября в ходе телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером стороны договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы.

Китай и США уже на протяжении 16 месяцев находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Ожидается, что первая часть торгового соглашения между странами будет подписана в этом месяце.