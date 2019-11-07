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РИА Новости
Культура

Леди Гага отменила концерт в Лас-Вегасе за 20 минут до его начала

15:32 07.11.2019
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© REUTERS / Mike Blake Леди Гага во время выступления на 61-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
 Леди Гага во время выступления на 61-й церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Леди Гага отмела шоу Enigma в Лас-Вегасе за 20 минут до его начала из-за бронхита и синусита, сообщает Daily Mail.
© Аккаунт Lady Gaga в InstagramСкриншот сторис Lady Gaga в Instagram
Скриншот сторис Lady Gaga в Instagram
© Аккаунт Lady Gaga в Instagram
Скриншот сторис Lady Gaga в Instagram
Певица написала в инстаграме: "У меня синусит и бронхит, мне очень плохо и грустно. Я не хотела вас подвести. Но я больна и чувствую такую слабость, что не могу выйти на сцену. Люблю вас, я вам все возмещу, обещаю".
Леди Гаге предстоит выступить в Лас-Вегасе с шоу Enigma восьмого ноября, и с Jazz&Piano девятого ноября. Следующие ее концерты запланированы на 28, 30 и 31 декабря.
Сейчас исполнительница работает над шестым студийным альбом, который, по ее словам, будет называться Adele. Пока нет информации о том, когда он выйдет.
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