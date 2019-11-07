СМИ: в Нигерии погибли десять военных при нападении боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Десять нигерийских военнослужащих погибли и 9 получили тяжелые ранения в результате атаки боевиков на военную автоколонну на северо-востоке Десять нигерийских военнослужащих погибли и 9 получили тяжелые ранения в результате атаки боевиков на военную автоколонну на северо-востоке Нигерии , сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.

Нападение произошло в среду в районе Дамбоа (штат Борно), когда автоколонна возвращалась на базу. По данным агентства, за нападением, предположительно, стоит исламистская группировка "Боко Харам".

"Мы потеряли десять человек в ожесточенных боях против террористов, которые устроили засаду на наших солдат", – сообщил агентству армейский офицер на условиях анонимности, добавив, что еще 12 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.