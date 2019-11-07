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РИА Новости

СМИ: в Нигерии погибли десять военных при нападении боевиков "Боко Харам"

15:12 07.11.2019 (обновлено: 15:13 07.11.2019)
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Десять нигерийских военнослужащих погибли и 9 получили тяжелые ранения в результате атаки боевиков на военную автоколонну на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.
Нападение произошло в среду в районе Дамбоа (штат Борно), когда автоколонна возвращалась на базу. По данным агентства, за нападением, предположительно, стоит исламистская группировка "Боко Харам".
"Мы потеряли десять человек в ожесточенных боях против террористов, которые устроили засаду на наших солдат", – сообщил агентству армейский офицер на условиях анонимности, добавив, что еще 12 военнослужащих числятся пропавшими без вести.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Боко ХарамКамерунРоссияВ мире
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