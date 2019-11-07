Медведев поручил регулярно финансировать проведение межрегиональных форумов

"Принять предложение ... о финансировании начиная с 2020 года на ежегодной основе за счет средств федерального бюджета проведения российско-абхазского делового форума, российско-азербайджанского межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, российско-киргизской межрегиональной конференции, конференции по межрегиональном сотрудничеству России и Таджикистана, форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном", - говорится в распоряжении.