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РИА Новости

Медведев поручил регулярно финансировать проведение межрегиональных форумов

15:05 07.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился регулярно финансировать начиная с 2020 года проведение межрегиональных форумов и конференций с рядом стран ближнего зарубежья - Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение ... о финансировании начиная с 2020 года на ежегодной основе за счет средств федерального бюджета проведения российско-абхазского делового форума, российско-азербайджанского межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, российско-киргизской межрегиональной конференции, конференции по межрегиональном сотрудничеству России и Таджикистана, форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном", - говорится в распоряжении.
Финансировать данные расходы поручено Минэкономразвития.
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФЭкономика
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