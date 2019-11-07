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РИА Новости

Деньгов опроверг сообщения о российских наемниках в Ливии

15:07 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сообщения американской прессы о том, что в Ливии действуют "российские наемники" не соответствуют действительности, российское законодательство запрещает наёмничество, это карается уголовной ответственностью, заявил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Ранее The New York Times сообщила о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 "российских наемников".
"Заявление New York Times о том, что 200 российских наемников приехали воевать в Ливию, не имеет ничего общего с действительностью. В соответствии с российским законодательством, наёмничество запрещено и карается уголовной ответственностью", - сказал Деньгов.
По его словам, "возникает вопрос, почему The New York Times не говорит о том, что в Ливии работают наемники из стран Африки, а также из западных стран".
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"Данные заявления дискредитируют российское участие в процессе мирного урегулирования", - отметил глава контактной группы.
"Позиция России в отношении конфликта остаётся неизменной. Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта и за урегулирование конфликта путём политического диалога", - подчеркнул он.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее назвал домыслами сообщения американской прессы о том, что в Ливии действуют "российские наемники".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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