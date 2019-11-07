Госдума одобрила в I чтении продление срока выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Государственная Дума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев", - говорится в проекте закона.

Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца.