Руденя: необходимо в кратчайшие сроки восстановить размытые тверские дороги

ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал неделю всем службам и структурам на восстановление в регионе дорог, которые пострадали от подтоплений, вызванных проливными дождями, которые вместе с порывистым ветром сопровождали мощный циклон, обрушившийся на Верхневолжье.

Непогода бушевала в регионе три дня с 4 по 6 ноября. Продолжительный дождь привел к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

"Наша задача – реально оценить обстановку и в кратчайшие сроки с использованием современных технологий восстановить дорожное полотно и систему пропуска воды". – заявил глава региона на выездном совещании в Вышневолоцком городском округе, посвященном восстановительным работам на дорогах.

По словам губернатора, в процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населенных пунктов и бесперебойную работу экстренных служб.

"Необходимо согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания", - заявил Руденя.

Перед совещанием глава региона осмотрел участок дороги "М-10-Гирино" под Вышним Волочком, который пострадал от подтопления. Руденя поручил создать оперативную группу, в которую войдут, в том числе, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области и ООО "Тверь Водоканал". Специалистам предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.

Руденя заявил о необходимости с учетом возможного повторения подобного рода погодных аномалий сделать пропускную способность дренажных дорожных систем с максимальным запасом.

"Говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Надо делать пропускную способность с запасом, исходя из максимального потока", – сказал губернатор.