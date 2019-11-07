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РИА Новости
Тверская область

Руденя: необходимо в кратчайшие сроки восстановить размытые тверские дороги

14:50 07.11.2019 (обновлено: 15:00 07.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: необходимо в кратчайшие сроки восстановить размытые тверские дороги
Руденя: необходимо в кратчайшие сроки восстановить размытые тверские дороги
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал неделю всем службам и структурам на восстановление в регионе дорог, которые пострадали от подтоплений, вызванных проливными дождями, которые вместе с порывистым ветром сопровождали мощный циклон, обрушившийся на Верхневолжье.
Непогода бушевала в регионе три дня с 4 по 6 ноября. Продолжительный дождь привел к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

"Наша задача – реально оценить обстановку и в кратчайшие сроки с использованием современных технологий восстановить дорожное полотно и систему пропуска воды". – заявил глава региона на выездном совещании в Вышневолоцком городском округе, посвященном восстановительным работам на дорогах.

По словам губернатора, в процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населенных пунктов и бесперебойную работу экстренных служб.
"Необходимо согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания", - заявил Руденя.
Перед совещанием глава региона осмотрел участок дороги "М-10-Гирино" под Вышним Волочком, который пострадал от подтопления. Руденя поручил создать оперативную группу, в которую войдут, в том числе, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области и ООО "Тверь Водоканал". Специалистам предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.
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Руденя контролирует работы в пострадавших от циклона районах Верхневолжья
Руденя заявил о необходимости с учетом возможного повторения подобного рода погодных аномалий сделать пропускную способность дренажных дорожных систем с максимальным запасом.
"Говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Надо делать пропускную способность с запасом, исходя из максимального потока", – сказал губернатор.
По сообщению пресс-службы областного правительства, на некоторых участках дорог восстановительные работы уже завершены. К населенным пунктам, проезд до которых временно затруднен, оборудованы подъездные пути, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.
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