Пресс-конференция об открытии выставки к 350-летию со дня рождения Петра I

Участники:
- председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ;
- генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена ГАГАРИНА.
Выставка является масштабным международным проектом, в котором примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого. Выставка станет одним из первых общероссийских мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые пройдут по всей стране в 2019–2022 гг.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ;
- генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена ГАГАРИНА.
Выставка является масштабным международным проектом, в котором примут участие музеи России и Европы, располагающие коллекциями, связанными с личностью Петра Великого. Выставка станет одним из первых общероссийских мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которые пройдут по всей стране в 2019–2022 гг.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/