Пресс-конференция об открытии выставки к 350-летию со дня рождения Петра I

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19 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная выставке "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", которая пройдет в Музеях Московского Кремля с 30 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.