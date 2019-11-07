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РИА Новости

Спецпредставитель президента рассказал о проекте о значимых информресурсах

14:36 07.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Предложение ограничить долю иностранцев в значимых российских интернет-ресурсах на уровне ниже контроля - это шаг в нужном направлении, считает специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. Законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
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Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. После чего правительство предложило ряд доработок, в частности ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в своем отзыве заявил, что "законопроект создает фактически непреодолимые для российских компаний препятствия для создания и развития инновационных сервисов и технологичных программных продуктов", и предложил установить порог иностранного владения в капитале значимых интернет-ресурсов на уровне 49%, оценивая стоимость именно голосующей доли иностранных акционеров, а не экономическое участие.
"Безусловно, лучше, чем первоначальный вариант. Это, безусловно, движение в нужном направлении в поиске баланса", - сказал Песков в кулуарах конференции по реализации НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента РФ)Госдума РФРоссияТехнологииЭкономика
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