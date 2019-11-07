Путин отметил важность воспитания детей в духе ценностей многодетной семьи

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей седьмого форума программы "Святость материнства", отметив, что важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей многодетной семьи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
На форуме присутствуют участники из России, Сербии и Белоруссии. Тема форума в этом году: "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы".
"Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства.
Путин подчеркнул, что считает тему форума актуальной и соответствующей политике, которая последовательно проводится в России.
Он выразил уверенность, что форум послужит "дальнейшему наращиванию гуманитарных контактов, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими странами и народами".
Программа "Святость материнства" реализуется с 2006 года Центром национальной славы России и Фондом Андрея Первозванного. В числе проектов программы - создание центров защиты материнства и детства, предабортное консультирование, организация профессиональных курсов для одиноких матерей, проведение международного форума "Многодетная семья и будущее человечества", всероссийского конкурса для журналистов "Семья и будущее России", фотовыставок, продвижение идеи учреждения нового праздника - Дня отца, развитие волонтерского движения.