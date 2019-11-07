Путин отметил важность воспитания детей в духе ценностей многодетной семьи

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей седьмого форума программы "Святость материнства", отметив, что важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей многодетной семьи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

На форуме присутствуют участники из России, Сербии и Белоруссии. Тема форума в этом году: "Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы".

"Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что необходимо уделять приоритетное внимание развитию здравоохранения, поддержке рождаемости и молодых семей, материнства и детства.

Путин подчеркнул, что считает тему форума актуальной и соответствующей политике, которая последовательно проводится в России.

Он выразил уверенность, что форум послужит "дальнейшему наращиванию гуманитарных контактов, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими странами и народами".