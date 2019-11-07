Более 600 ГПЗУ выдано в Подмосковье за прошедшую неделю

"За прошедшую неделю в Московской области для целей проектирования выдано порядка 600 градостроительных планов земельных участков, из которых 30 процентов – под объекты нежилого назначения. В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест", - сказал Гордиенко.