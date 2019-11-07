Более 600 ГПЗУ выдано в Подмосковье за прошедшую неделю

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 600 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для целей проектирования выдано за прошедшую неделю в Московской области, сообщил РИА Недвижимость председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
"За прошедшую неделю в Московской области для целей проектирования выдано порядка 600 градостроительных планов земельных участков, из которых 30 процентов – под объекты нежилого назначения. В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 6,5 тысяч новых рабочих мест", - сказал Гордиенко.
По словам Владислава Гордиенко, из 175 ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, порядка 25% приходится на производственный функционал, 10 % - на торговлю и склады, третьи по популярности – объекты инженерной инфраструктуры.
В заключении Гордиенко подчеркнул, что лидерами по количеству выданных ГПЗУ за указанный период стали городские округа: Балашиха, Ленинский, Волоколамский и Сергиево-Посадский.