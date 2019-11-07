За один месяц Церковь откроет четыре приюта для беременных женщин

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новые церковные приюты для беременных женщин в кризисной ситуации откроются в ноябре в Оренбурге, Нижнем Тагиле и Братске, в городе Волжский Волгоградской области в этом месяце такой приют уже открылся и предоставил жилье первым подопечным, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.

За последний год Русская православная церковь открыла 11 приютов для мам. Всего их сейчас - 69, в конце ноября станет 72.

По информации синодального отдела, большинство приютов были открыты благодаря сбору средств, которые проходили по благословению патриарха Кирилла во всех российских храмах к Дню защиты детей в 2018 году. Средства собирались на профилактику абортов и помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. По итогам открытого конкурса синодальный отдел по благотворительности направил собранные средства на создание центров гуманитарной помощи, приютов для мам и центров защиты материнства.

Во всех приютах беременным и женщинам в кризисной ситуации с детьми помогают не только с временным жильем. Они могут рассчитывать на помощь юриста, психолога, священника, отмечается в пресс-релизе.

"Предотвращение абортов, помощь беременным женщинам на грани выбора – это приоритетное направление церковной благотворительности. Как показывает многолетняя работа Церкви, новые приюты и центры защиты материнства помогают спасать жизни детей, и это происходит буквально ежедневно", – сказала руководитель направления защиты материнства синодального отдела, директор "Дома для мамы" службы "Милосердие" Мария Студеникина (Колесникова).

По данным патриархии, за последние два года комплексную помощь в церковных приютах и центрах гуманитарной помощи получили свыше 1 миллиона человек. Помощь в них предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.

"В новом приюте в Волжском – три жилые комнаты, душевая, санузел, гладильная комната и кухня-столовая. В планах – расширение количества комнат для проживания и окончание ремонта в помещениях, где в будущем будет располагаться пошивочная мастерская. Она сможет обеспечить женщин занятостью и заработком на первое время", - говорится в сообщении.