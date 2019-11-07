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РИА Новости
Религия и мировоззрение

За один месяц Церковь откроет четыре приюта для беременных женщин

14:19 07.11.2019 (обновлено: 14:26 07.11.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПриют для беременных девочек и молодых мам
Приют для беременных девочек и молодых мам
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Новые церковные приюты для беременных женщин в кризисной ситуации откроются в ноябре в Оренбурге, Нижнем Тагиле и Братске, в городе Волжский Волгоградской области в этом месяце такой приют уже открылся и предоставил жилье первым подопечным, сообщает в четверг синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности.
За последний год Русская православная церковь открыла 11 приютов для мам. Всего их сейчас - 69, в конце ноября станет 72.
По информации синодального отдела, большинство приютов были открыты благодаря сбору средств, которые проходили по благословению патриарха Кирилла во всех российских храмах к Дню защиты детей в 2018 году. Средства собирались на профилактику абортов и помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. По итогам открытого конкурса синодальный отдел по благотворительности направил собранные средства на создание центров гуманитарной помощи, приютов для мам и центров защиты материнства.
Во всех приютах беременным и женщинам в кризисной ситуации с детьми помогают не только с временным жильем. Они могут рассчитывать на помощь юриста, психолога, священника, отмечается в пресс-релизе.
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"Предотвращение абортов, помощь беременным женщинам на грани выбора – это приоритетное направление церковной благотворительности. Как показывает многолетняя работа Церкви, новые приюты и центры защиты материнства помогают спасать жизни детей, и это происходит буквально ежедневно", – сказала руководитель направления защиты материнства синодального отдела, директор "Дома для мамы" службы "Милосердие" Мария Студеникина (Колесникова).
По данным патриархии, за последние два года комплексную помощь в церковных приютах и центрах гуманитарной помощи получили свыше 1 миллиона человек. Помощь в них предоставляется бесплатно вне зависимости от гражданства и вероисповедания.
"В новом приюте в Волжском – три жилые комнаты, душевая, санузел, гладильная комната и кухня-столовая. В планах – расширение количества комнат для проживания и окончание ремонта в помещениях, где в будущем будет располагаться пошивочная мастерская. Она сможет обеспечить женщин занятостью и заработком на первое время", - говорится в сообщении.
Незадолго до появления приюта в Волжском Церковь открыла приют в Новосибирске. Он способен предоставить временное жилье 25 женщинам с детьми.
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