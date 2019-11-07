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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале увеличили закупочную цену на оленину

14:11 07.11.2019 (обновлено: 14:28 07.11.2019)
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© РИА Новости / Карина ИвашкоЖители ямальской тундры в Салехарде
Жители ямальской тундры в Салехарде
© РИА Новости / Карина Ивашко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Закупочная цена на оленину увеличена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
"В убойную кампанию-2019 члены общин коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий будут получать за килограмм мяса оленя 450 рублей – почти вдвое больше, чем прежде", - говорится в сообщении.
Решение принято по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. Оленеводы неоднократно обращались к нему с вопросом увеличения закупочной цены на мясо, уточняют власти.
"Губернатор поручил нам разработать механизм, который позволил бы увеличить доходы оленеводов от реализации мяса на заготовительные комплексы. И уже в этом году доходы членов общин и малых предприятий увеличатся до 450 рублей за килограмм мяса первой категории. Эта сумма будет складываться из выручки, полученной за мясо на убойном комплексе, – сегодня это минимум 170 рублей – и субсидии, которая с учетом увеличения составляет 280 рублей за килограмм мяса. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится", – приводятся в сообщении слова заместителя директора регионального департамента агропромышленного комплекса Александра Земских.
На Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, в то время как оленеводы-частники – 170 тонн, отмечает пресс-служба.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
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С нового года механизм субсидирования производства оленины ждут новые положительные изменения. В убойную кампанию-2020 за килограмм сданного мяса первой категории получать 450 рублей будут все оленеводческие хозяйства вне зависимости от формы собственности – будь то предприятие, община или оленеводы-частники. Килограмм мяса второй категории будет стоить 150 рублей, тогда как сегодня – 120.
Совершенствование государственной поддержки в оленеводстве стало одной из основных мер "Дорожной карты" по улучшению социально-экономического благополучия коренного населения округа. В ее формировании участвовали сами тундровики, свое мнение высказали 6,6 тысячи человек – треть кочующего населения округа, сообщает пресс-служба.

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