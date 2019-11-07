В Татарстане более 130 социальных проектов НКО получат бюджетные субсидии

По данным министерства, на поддержку НКО в рамках конкурса направлено 35 миллионов рублей, средний размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 267 тысяч рублей, максимальная сумма субсидии – 326 тысяч рублей.

В числе победителей нынешнего конкурса, в частности, проект инновационно-развивающего пространства для социализации и развития психо-физических способностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Чудо остров" благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья "Сила в детях", фестиваль исторической памяти "На линии фронта. 1945 год" АНО "Центр социального проектирования "Доброделание", проект "Зрелой осени счастливые моменты" общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани, "Школа сильной семьи" татарстанской региональной общественной организации "Центр поддержки семейных ценностей", проекты "Территория ремесел" благотворительного фонда "Родники мира", "Видеть и слышать сердцем" национального исламского благотворительного фонда "Ярдэм", детско-юношеское и молодежное театральное движение "НеСтоЛица" культурно-досугового центра "Оранжевое чудо", центр временного проживания для мам с детьми, оставшимися без крыши над головой, "Мамин дом" благотворительного фонда содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Благие дела", и многие другие.