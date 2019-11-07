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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане более 130 социальных проектов НКО получат бюджетные субсидии

14:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Более 130 социально значимых проектов некоммерческих организаций стали победителями конкурса на получение субсидий из бюджета Татарстана, на их финансирование будет направлено 35 миллионов рублей, сообщает министерство экономики республики.
"Подведены итоги конкурса на получение субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты в 2019 году. Государственную поддержку получит 131 социально ориентированная некоммерческая организация из 36 районов республики", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, на поддержку НКО в рамках конкурса направлено 35 миллионов рублей, средний размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 267 тысяч рублей, максимальная сумма субсидии – 326 тысяч рублей.
Основными задачами конкурса являются реализация в Татарстане взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций, чтобы создать условия для повышения качества жизни граждан, повысить роль некоммерческих организаций в развитии институтов гражданского общества, обеспечить господдержку и развитие социально значимой деятельности некоммерческих организаций.
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В числе победителей нынешнего конкурса, в частности, проект инновационно-развивающего пространства для социализации и развития психо-физических способностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья "Чудо остров" благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья "Сила в детях", фестиваль исторической памяти "На линии фронта. 1945 год" АНО "Центр социального проектирования "Доброделание", проект "Зрелой осени счастливые моменты" общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани, "Школа сильной семьи" татарстанской региональной общественной организации "Центр поддержки семейных ценностей", проекты "Территория ремесел" благотворительного фонда "Родники мира", "Видеть и слышать сердцем" национального исламского благотворительного фонда "Ярдэм", детско-юношеское и молодежное театральное движение "НеСтоЛица" культурно-досугового центра "Оранжевое чудо", центр временного проживания для мам с детьми, оставшимися без крыши над головой, "Мамин дом" благотворительного фонда содействия людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Благие дела", и многие другие.
В 2018 году победителями конкурса стали 113 социально ориентированных некоммерческих организаций.
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