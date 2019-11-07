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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Надым и Тарко-Сале признали самыми комфортными северными городами страны

14:06 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкНадым
Надым
© РИА Новости / Александр Гращенков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Два ямальских города – Надым и Тарко-Сале - признаны самыми комфортными северными городами страны, согласно рейтингу Минстроя России, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Минстрой России оценил комфортность жизни в российских городах: накануне впервые был обнародовал индекс качества городской среды. Для полноты оценки сравнивались города, схожие по климату и величине. Сразу два ямальских города – Надым и Тарко-Сале - возглавили рейтинги в своих группах", - говорится в сообщении.
Надым с показателем 208 баллов стал лучшим среди 34 средних и малых городов (численность - 25-100 тысяч человек). Тарко-Сале с показателем 203 балла оказался лучшим малым городом (до 25 тысяч человек).
Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Эксперты работали с показателями 1114 российских городов. Среднее значение индекса качества по стране на основании данных за 2018 год составило 163 балла. На Ямале этот показатель выше – 175 баллов. Методика определения качества городской среды включила оценку по 36 пунктам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы, снижение объемов аварийного жилищного фонда, уточняет пресс-служба.
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"Стоит отметить, что кардинальное повышение комфортности городской среды – приоритетная задача национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется на Ямале. Напомним, в декабре 2018 года во время ежегодного послания губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил 2019 год годом благоустройства на Ямале и особо подчеркнул, что комфортная среда должна дойти до самых маленьких населенных пунктов", - отмечается в сообщении.
Глава региона призвал жителей быть активными, ведь то, насколько комфортными будут города, во многом зависит именно от населения.
"Не надо забывать, что все решения – за людьми. Люди выбирают объекты через разные площадки, онлайн-голосование, портал "Живем на Севере" и другие. И реализованы будут те, которые в приоритете у наших граждан", – приводятся в сообщении слова губернатора.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округНадымТарко-СалеОбщество
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