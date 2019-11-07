Надым и Тарко-Сале признали самыми комфортными северными городами страны

"Минстрой России оценил комфортность жизни в российских городах: накануне впервые был обнародовал индекс качества городской среды. Для полноты оценки сравнивались города, схожие по климату и величине. Сразу два ямальских города – Надым и Тарко-Сале - возглавили рейтинги в своих группах", - говорится в сообщении.

Надым с показателем 208 баллов стал лучшим среди 34 средних и малых городов (численность - 25-100 тысяч человек). Тарко-Сале с показателем 203 балла оказался лучшим малым городом (до 25 тысяч человек).

Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Эксперты работали с показателями 1114 российских городов. Среднее значение индекса качества по стране на основании данных за 2018 год составило 163 балла. На Ямале этот показатель выше – 175 баллов. Методика определения качества городской среды включила оценку по 36 пунктам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы, снижение объемов аварийного жилищного фонда, уточняет пресс-служба.

"Стоит отметить, что кардинальное повышение комфортности городской среды – приоритетная задача национального проекта "Жилье и городская среда", который реализуется на Ямале. Напомним, в декабре 2018 года во время ежегодного послания губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил 2019 год годом благоустройства на Ямале и особо подчеркнул, что комфортная среда должна дойти до самых маленьких населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

Глава региона призвал жителей быть активными, ведь то, насколько комфортными будут города, во многом зависит именно от населения.