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РИА Новости
РИА Наука

Ученые выяснили, как можно остановить старение мозга и улучшить память

14:00 07.11.2019
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© Источник: Candice Van Skike / Health San AntonioРапамицин улучшает мозговое кровообращение у мышей
Рапамицин улучшает мозговое кровообращение у мышей
© Источник: Candice Van Skike / Health San Antonio
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что рапамицин — вещество, входящее в состав иммунодепрессантов, помогает поддерживать мозговое кровообращение и улучшает память. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.
Мозг потребляет огромное количество энергии, но не имеет собственных ресурсов для ее восполнения. Глюкоза и кислород, необходимые нейронам, поставляются в мозг по кровеносным сосудам. С возрастом мозговое кровообращение ослабевает. Снижается, соответственно, и нейрональная активность, страдают когнитивные способности, ухудшается память. Нарушение мозгового кровотока стоит на первом месте и среди факторов риска развития болезни Альцгеймера.
Американские ученые во главе с Кэндис Ван Скике (Candice E. Van Skike) из Научно-медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио, проводя эксперименты на крысах, обнаружили, что возрастное снижение притока крови к мозгу и потерю памяти можно остановить с помощью рапамицина — вещества, входящего в состав препаратов, используемых при трансплантации органов для снижения риска отторжения.
Ученые выяснили, что у пожилых крыс, которым добавляли в пищу рапамицин, мозговой кровоток с возрастом не ослабевал, а память даже улучшалась.
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Исследователи начали давать рапамицин грызунам, начиная с 19 месяцев (средний возраст для крыс) и продолжали это делать ежедневно до достижения ими 34 месяцев. В этом, весьма преклонном для крыс возрасте кровообращение в головном мозге животных было точно таким же, как в начале эксперимента. У пожилых крыс из контрольной группы, не получавших препарат, процессы старения протекали естественным путем.
"Старые крысы, получавшие рапамицин, выглядели в нашем исследовании как крысы среднего возраста", — приводятся в пресс-релизе Научно-медицинского центра Техасского университета слова Кэндис Ван Скике.
Ранее авторами было установлено, что возрастными процессами можно управлять с помощью белка mTOR, регулирующего рост и старение клеток. В данном исследовании ученые с помощью комплекса методов, включающих поведенческие эксперименты, функциональную визуализацию на основе МРТ, биохимический и иммуногистохимический анализы, установили, что хроническое подавление mTOR с помощью рапамицина восстанавливает синапсы — связи между нейронами головного мозга, что улучшает когнитивные способности и память.
Ученые планируют продолжить исследования и выяснить, будет ли влиять прием рапамицина на торможение процессов старения в организме в целом, а также возможно ли с помощью этого препарата предотвратить развитие деменции, связанной с болезнью Альцгеймера у пожилых людей.
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