"Силмаш" изучает возможность создания СП по выпуску лопаток для турбин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" рассматривают возможность создания СП по выпуску лопаток для газовых турбин наряду с вариантом создания собственного производства, сообщил журналистам главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин.
"Очень важным и серьёзным элементом является изготовление лопаток турбины. Мы проработали все предприятия в России, существуют два основных, которые могли бы делать продукцию полноценно. Но они заняты собственной продукцией, их мощности не позволяют удовлетворить наши потребности. Поэтому вопрос находится в стадии решения. Мы нашли ещё несколько более мелких предприятий, которые способны отработать сложный технологичной процесс. Рассматриваем варианты либо совместного предприятия с ними, либо создание собственного литейного комплекса, вопрос будет решен до конца этого года", - сказал Фокин.
"Силовые машины" разрабатывают газовые турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. Компания рассчитывает создать первую газовую турбину в РФ на 170 МВт не позднее конца 2023 года.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. При этом в 2019 году в России стартовала масштабная программа модернизации электростанций стоимостью 1,9 триллиона рублей. Среди ее ключевых требований - локализация производства в РФ необходимого оборудования.
Правительство РФ в конце марта приняло решения для создания в РФ производства газовых турбин большой мощности, финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей. В отчете "Силовых машин" за первый квартал говорилось, что компания направит около 6 миллиардов рублей на проект по газотурбинным установкам. В конце 2018 года генеральный директор компании Тимур Липатов говорил в интервью РИА Новости, что "Силовые машины" оценивают затраты на разработку турбин мощностью 65 и 170 МВт в 15 миллиардов рублей.