"Силмаш" изучает возможность создания СП по выпуску лопаток для турбин

"Очень важным и серьёзным элементом является изготовление лопаток турбины. Мы проработали все предприятия в России, существуют два основных, которые могли бы делать продукцию полноценно. Но они заняты собственной продукцией, их мощности не позволяют удовлетворить наши потребности. Поэтому вопрос находится в стадии решения. Мы нашли ещё несколько более мелких предприятий, которые способны отработать сложный технологичной процесс. Рассматриваем варианты либо совместного предприятия с ними, либо создание собственного литейного комплекса, вопрос будет решен до конца этого года", - сказал Фокин.