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РИА Новости
Республика Дагестан

Экономия на госзакупках в Дагестане с начала года составила 1,2 млрд рублей

13:18 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя – РИА Новости. Экономия бюджетных средств в Дагестане за счет повышения контроля за эффективностью госзакупок за первые три квартала 2019 года составила 1,2 миллиарда рублей, сообщил и.о. председателя республиканского Комитета по госзакупкам Джафар Гаджибеков.

"В республике уже несколько лет наблюдается позитивная динамика показателей эффективности в сфере государственных закупок. В 2017 году удалось сэкономить 548 миллиона рублей, в 2018 - уже 795 миллионов рублей, а за три квартала текущего года экономия составила 1 миллиард 200 миллионов рублей", - приводит пресс-служба главы и правительства Дагестана слова Гаджибекова на совещании у главы региона, где обсуждался вопрос закупочной деятельности.

В пресс-службе отметили, что наибольшая экономия средства была достигнута по централизованным закупкам, проведенным через Комитет.
Председатель правительства республики Артём Здунов также сообщил на совещании, что ФАС наблюдает рекордное 70%-е снижение числа нарушений антимонопольного законодательства в регионе.
"Мы стали лидерами в РФ по данному направлению", - сказал премьер. Также он отметил растущее участие частного бизнеса в гозакупках.
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"Это большое достижение. Немаловажен и рост участия бизнеса в доступе к бюджетным деньгам… Предприниматели не только увеличили свой бизнес, но и создали рабочие места… Ровно настолько уменьшилась коррупция", привели в пресс-службе комментарий главы Дагестана Владимира Васильева.
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