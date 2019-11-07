Экономия на госзакупках в Дагестане с начала года составила 1,2 млрд рублей

"В республике уже несколько лет наблюдается позитивная динамика показателей эффективности в сфере государственных закупок. В 2017 году удалось сэкономить 548 миллиона рублей, в 2018 - уже 795 миллионов рублей, а за три квартала текущего года экономия составила 1 миллиард 200 миллионов рублей", - приводит пресс-служба главы и правительства Дагестана слова Гаджибекова на совещании у главы региона, где обсуждался вопрос закупочной деятельности.