Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах

ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пропускную способность дренажных систем на дорогах необходимо делать с максимальным запасом, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В четверг он ознакомился с ходом восстановительных работ на одном из участков автотрасы "М10 - Гирино", на котором из-за подтопления произошло повреждение дорожного полотна.

Тверская область с 4 по 6 ноября оказалась во власти мощного циклона с порывистым ветром и ливнями. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Продолжительный дождь привел к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

"Говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Надо делать пропускную способность с запасом, исходя из максимального потока", – сказал глава региона.

Губернатор поручил создать оперативную группу, в которую войдут, в том числе, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области и ООО "Тверь Водоканал". Специалистам предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.