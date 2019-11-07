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РИА Новости
Тверская область

Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах

13:14 07.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах
Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Пропускную способность дренажных систем на дорогах необходимо делать с максимальным запасом, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В четверг он ознакомился с ходом восстановительных работ на одном из участков автотрасы "М10 - Гирино", на котором из-за подтопления произошло повреждение дорожного полотна.
Тверская область с 4 по 6 ноября оказалась во власти мощного циклона с порывистым ветром и ливнями. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Продолжительный дождь привел к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона.

"Говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Надо делать пропускную способность с запасом, исходя из максимального потока", – сказал глава региона.

Губернатор поручил создать оперативную группу, в которую войдут, в том числе, сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области и ООО "Тверь Водоканал". Специалистам предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.
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Кроме того, Руденя поручил ввести обязательное требование к подрядным организациям предоставлять полный фотоотчет о состоянии всех водопропускных сооружений при подготовке дорог к осенне-зимнему и весеннему периоду.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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