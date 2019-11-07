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РИА Новости

Эксперт рассказал, что нужно для заключения нового договора наподобие РСМД

13:14 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Монумент Вашингтона. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заключить новое соглашение между США и Россией по контролю над вооружениями наподобие Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) будет тяжело, пока Китай также не будет вовлечён в этот процесс, считает директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института (Hudson Institute) Ричард Вайтц.
"Я думаю, что будет тяжело заключить новое соглашение по контролю над вооружением между Россией и США до тех пор, пока мы не включим в него Китай каким-либо образом. Мы видим, что Китай отходит от некоторых ранних шагов, например они создают авианосец, который ранее не создавали, а теперь занимаются этим", - сказал Вайтц на лекции в Москве.
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"Я думаю, что Россия могла бы сыграть полезную роль в этом (в привлечении Китая - ред.)", - добавил он.
Вайтц считает, что привлечь Китай к соглашению, похожему на ДРСМД, возможно, но тяжело. "Это возможно, это было бы тяжело", - добавил эксперт.
По словам эксперта, вероятно, Китай имеет меньше ядерного оружия, чем Россия и США, однако это тяжело проверить, учитывая закрытость данных со стороны Пекина. При этом он полагает, что ракет меньшей дальности, которые попадают под действие ДРСМД, Китай имеет больше, чем остальные страны.
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДКитайРоссияСШАВ мире
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