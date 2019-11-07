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РИА Новости
Республика Дагестан

Реализацию проекта "Безопасный Дагестан" на основе ГЧП обсудили в регионе

13:10 07.11.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 7 ноя – РИА Новости. Работа по установке на дорогах Дагестана в рамках ГЧП комплексов автоматической фотофиксации уже принесла в бюджет региона 38 миллионов рублей только за счет штрафов за правонарушения по линии ГИБДД, сообщил руководитель республиканского ГКУ "Служба – 112" Джамалуттин Багов.
Государственно-частное партнерство в рамках реализации программы "Безопасный Дагестан" стало темой обсуждения на совещании у главы республики Владимира Васильева.
В апреле 2017 года МЧС по Дагестану заключило концессионное соглашение с простым товариществом, образованным ООО "Социальные системы" и АО "Азимут". В результате на дорогах установлен ряд комплексов автоматической фотофиксации административных правонарушений. Кроме того, в соглашение было включено строительство здания центра обработки данных.

"Благодаря работе концессионеров было вынесено 183 тысячи постановлений на 137 миллинов рублей, в бюджет региона по линии ГИБДД поступило 38 миллионов рублей. Концессионер ещё не вышел на полную мощность, но актуальность соглашения сомнений не вызывает", - сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана со ссылкой на слова Багова на совещании.

В сообщении отмечается, что средства, вырученные при реализации проекта "Безопасный Дагестан" на основе ГЧП, являются источником пополнения дорожного фонда и финансирования строительства и ремонта автодорог регионального значения.
"Нужно обеспечить безопасность, работая в интересах людей, и гарантировать эффективность экономической модели", - подчеркнул на совещании Васильев.
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